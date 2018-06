Il piccolo di circa otto anni, non è riuscito a sfuggire e chiedere aiuto e tanto meno a difendersi dal padre, un uomo itliano di circa 40 anni. È successo la mattina di sabato 2 gugno, poco prima delle dieci, nella centralissima Galleria Barcella a Mestre, Venezia.

“Tutto in pochi minuti, ma sufficienti per indignare chi ha assistito alla scena. Alcuni negozianti, attirati dalle grida delle persone che intimavano il padre di smettere, sono intervenuti per soccorrere il bambino. ‘Il piccolo piangeva disperato e urlava chiedendo al padre di smetterla, ma l’uomo sembrava non ascoltarlo e continuava a dargliele senza mostrare un minimo di affetto o comprensione’, racconta un testimone turbato dalla scena cui aveva assistito”.