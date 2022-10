Mestre, sangue al processo alla Nuova Mala del Brenta. Uno degli imputati nel processo contro la ”nuova Mala del Brenta‘ è stato aggredito e sfregiato ieri in aula bunker a Mestre da un altro degli imputati nel procedimento.

Mestre, sangue al processo alla Nuova Mala del Brenta

Che ha usato un oggetto affilato, forse una scheggia di vetro, per colpirlo al volto ed busto. Solo l’intervento della polizia penitenziaria è riuscita a far staccare l’aggressore, Paolo Pattarello, dal suo ‘avversario’ Loris Trabujo, al quale ha gridato più volte “infame”.

Il ferito, secondo quanto si apprende, è stato subito soccorso, portato in ospedale, e poi riportato in carcere, a Tolmezzo. Le ferite non sarebbero quindi gravi.

Entrambi sono ex appartenenti all’ex Mala di Felice Maniero, e fanno parte della cosiddetta ‘frangia dei mestrini’. A carico dei quali – sono 74 gli indagati – è in fase di svolgimento l’udienza preliminare a Mestre.

Il processo alla nuova banda

La nuova ‘banda’ ha al suo interno diversi ‘veterani’ della Mala del Brenta. Per tutti l’accusa di una lunga serie di rapine, estorsioni e minacce aggravate dai metodi mafiosi. Sia Pattarello che Trabujo erano giunti in aula bunker provenienti delle rispettive carceri.

Trabujo è ritenuto dagli inquirenti uno degli ‘eredi’ del potere che la ‘Mala’ di Maniero esercitava in passato anche sulla gestione dei terminal turistici di Venezia.