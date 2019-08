MATERA – Una donna è morta in un incendio divampato in un capannone dell’ex complesso industriale La Felandina a Metaponto di Bernalda (Matera), dove vivono stabilmente, in condizioni precarie, decine di migranti impegnati nella raccolta nei campi agricoli.

Il cadavere della donna, nigeriana, non sarebbe ancora stato recuperato perché si trova vicino ad alcune bombole di gas che potrebbero esplodere.

Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e operatori sanitari del 118.

Il sindaco: “Ordinanza di sgombero emessa tre mesi fa”

“Prima di tutto viene il dolore che è priorità in una situazione complessa come questa, legata a un problema mondiale come quello dei migranti, che è gestito in primis dagli amministratori locali con pochi mezzi e tanti problemi da affrontare”: queste le parole del sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, sulla morte della donna nell’incendio. “Abbiamo da tre mesi una ordinanza di sgombero degli immobili, occupati da circa 500 persone, ma i tempi della burocrazia sono quelli che sono”.

“Occorre – ha aggiunto Tataranno – trovare delle alternative. Abbiamo scritto a tutti: al governo, alle istituzioni locali, ma il problema è ancora qui. Attendiamo anche che il demanio, proprietario degli immobili, provveda a murare gli accessi ai capannoni della ex Felandina”. (Fonte: Ansa)