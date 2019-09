Blitz dice

Educazione civica materia a scuola? Non siamo pronti: autorità dicono “metterebbe in crisi calendario scolastico” (calendario intoccabile: i turni e i posti dei prof). In crisi andrebbero prof, studenti e famiglie alla rivelazione che io prima di tutti e degli altri chi se ne frega non è art. 1 della Costituzione. Rinviare, rinviare, rinviare che è poi l’art. 2.