MATERA – Un bimbo di tre si è allontanato da casa la mattina di oggi, venerdì 27 marzo, in contrada Marinella di Metaponto (Matera).

Il piccolo, figlio di una coppia di imprenditori agricoli del posto, in un momento di distrazione dei familiari, è uscito dalla porta dell’abitazione e di lui si sono perse le tracce. Alle ricerche, condotte anche attraverso un elicottero e dei droni, stanno prendendo parte Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e volontari.

In Russia bambino resta sul balcone a -20 gradi per 5 ore e muore.

Lo scorso gennaio, un neonato di 7 mesi è morto congelato nella regione russa di Khabarovsk, dopo che i genitori lo avevano lasciato nel passeggino, fuori sul balcone, dove in quel momento la temperatura esterna raggiungeva i -20 gradi. La madre, una 40enne, avrebbe spiegato di aver messo suo figlio sul balcone con l’intenzione di “riprenderlo in pochi minuti”. Si sarebbe però ricordata dove si trovava solo dopo 5 ore. Quando lo ha riportato in casa, il piccolo non mostrava più “segni di vita” e gli sforzi per rianimarlo si sono rivelati vani.

I media russi avevano riferito che il piccolo sarebbe morto per ipotermia, condizione che si verifica quando la temperatura interna di un corpo si abbassa a causa dell’esposizione al freddo.

