Meteo, allerta alluvioni e valanghe: le zone a rischio in Italia

ROMA – Allerta meteo per alluvioni e valanghe nei prossimi giorni in Italia. La perturbazione arrivata il 9 gennaio dalla Spagna ha portato piogge alluvionali che rischiano di mettere in ginocchio il nord Italia, con temporali fuori stagione soprattutto in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. Il maltempo raggiungerà entro il 10 gennaio anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi arriveranno inoltre copiose nevicate, col pericolo di valanghe elevato. Al centro invece le temperature restano miti, con le piogge arriveranno nel corso della settimana, mentre al sud resiste il bel tempo con picchi di 23 e 25 gradi e venti di scirocco.

Lorenzo Badellino sul sito 3bmeteo.com scrive che ad essere particolarmente colpito dal maltempo è il nordovest, con abbondanti nevicate e temporali. La situazione più critica è a Sestriere, in Piemonte, dove una slavina ha travolto un condominio: