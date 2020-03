Meteo, arriva il caldo. Ci aiuterà contro il coronavirus?

ROMA – Torna il caldo. In queste ore in Italia è in arrivo un’ondata di caldo anomalo. E la domanda che tutti ora si fanno è una e solo una: il caldo ci aiuterà contro il coronavirus?

Iniziamo dal caldo e dalle previsioni meteo.

Qui ci aiuta ilmeteo.it: “Fino a venerdì le temperature subiranno un incremento di non poco conto. Per quanto riguarda il Nord la giornata più calda sarà quella di mercoledì con temperature comprese tra 16 e 19 gradi su gran parte delle regioni (eccetto in Liguria che si fermerà a 13 circa), per il resto d’Italia invece i termometri saliranno e rimarranno più o meno costanti almeno fino a venerdì prossimo”.

Secondo capitolo: il caldo ci aiuterà contro il coronavirus?

“Nessun segnale indica che in estate sparirà come la normale influenza” è l’opinione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Non abbiamo evidenze a oggi che ci dicano che se ci sono 40 gradi il virus non si trasmette e su questo stiamo lavorando – dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro – Il possibile rallentamento che si potrebbe verificare è legato al fatto che nella bella stagione i contatti possono avvenire più spesso all’aperto”.

“I casi – dice Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta – rimangono al momento molto rari sotto una certa latitudine. Questo fa sperare in un andamento stagionale del nuovo agente patogeno, che potrebbe vedere l’epidemia finire o comunque rallentare notevolmente con l’arrivo della bella stagione”.

E noi non possiamo che sperare in Guido Silvestri.

Fonte: La Stampa, ilmeteo.it.