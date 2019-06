ROMA – Il caldo e l’estate sembrano essere finalmente arrivati dal 3 giugno, ma solo al centro nord. Piogge e temperature altalenanti restano al sud e sulle isole, tanto che il quadro meteo è quello di una Italia spaccata a metà per gli esperti.

Secondo il team del sito IlMeteo.it, la settimana del 3 giugno è iniziata con bel tempo e caldo nelle regioni settentrionali, mentre resta elevato il rischio di forti temporali sul centro e al sud. Il boom estivo si sta avvicinando, ma il quadro climatico resta instabile con il rischio di grandinate in alcune località.

Per martedì 4 giugno, il maltempo si abbatterà ancora sul sud Italia, con possibili temporali tra la Basilicata e il nord della Calabria. Fra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno invece inizia il miglioramento, con temperature in salita. Per l’estate secondo gli esperti bisognerà quindi attendere il weekend, quando l’anticiclone sub tropicale porterà sul paese un’ondata di caldo con temperature fino ai 40 gradi in Sicilia.

Se al sud nel weekend arriva finalmente il bel tempo, una nuova perturbazione invece potrebbe arrivare sulle Alpi, portando una nuova instabilità col rischio di piogge e temperature in leggero calo.