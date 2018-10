ROMA – Un sabato di sole e caldo, ma da domenica 21 ottobre arriva il freddo artico che porta temperature decisamente invernali. Le massime infatti scenderanno anche di 15 gradi in Italia. A Milano le temperature massime scenderanno di 4 gradi tra domenica 21 e lunedì 22 ottobre, dai 21 ai 17 gradi. A Roma invece la differenza sarà di ben 6 gradi: dai 24 di domenica ai 18 di lunedì. Le zone più colpite saranno comunque quelle adriatiche, parte del meridione e le aree interne tirreniche.

Le previsioni meteorologiche per questo weekend del 20 e 21 ottobre sanciscono l’arrivo dell’inverno. Si passerà dal caldo eccezionale dell’inizio del mese al freddo improvviso per via di una corrente gelida artica in arrivo proprio tra sabato e domenica dai Balcani verso l’Italia. L’arrivo della massa d’aria fredda produrrà un tracollo delle temperature, sia massime che minime, con picchi anche di 15 gradi in meno. Dopo un sabato di sole, dunque, dobbiamo aspettarci una domenica e un inizio di settimana segnato anche da forti temporali e maltempo, fenomeni legati al repentino sbalzo termico in atto.

Il sito de IlMeteo.it scrive che dalla sera di domenica 21 ottobre il vortice ciclonico in arrivo dall’Europa orientale arriverà sul versante Adriatico, portando in particolare venti freddi di tramontana e una intensa fase di maltempo tra lunedì 22 e martedì 23 su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al centro e al nord, invece, a pesare sarà il calo delle temperature, comunque meno drastico rispetto alle regioni adriatiche e del sud Italia. A partire dal 24 ottobre poi un’altra corrente di aria fredda di origine artica e in arrivo dalla Scandinavia verso il Mediterraneo porterà altro freddo e maltempo sul centro sud. L’inverno sembra essere finalmente arrivato.