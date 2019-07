ROMA – Aria calda proveniente direttamente dal deserto algerino sta causando un’importante ondata di caldo africano sull’Italia. Con la complicazione dell’afa che di notte renderà impossibile dormire. Molte regioni si trovano come in un forno con temperature che riescono a volare così in alto da raggiungere picchi di 40°C. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che la fiammata di origine africana colpirà principalmente il Nord, gran parte delle regioni centrali e la Sardegna.

La lista delle località che potranno toccare punte fino a 39-40°C è davvero lunga, qui ne citiamo solo alcune. Partendo dal Nord segnaliamo Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, e poi ancora Pavia, Verona, Reggio Emilia e Bologna fino a Padova e Bolzano. Milano arriverà a toccare picchi di 38°C.

Spostandoci invece verso le zone centrali, fra le città più roventi troveremo Firenze, Prato, Pistoia e Terni sempre con picchi intorno ai 39-40°C, Roma invece si fermerà a 36-37°C. A rendere difficili i prossimi giorni si aggiungerà pure l’afa che ci farà trascorrere notti insopportabili. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica inoltre che il gran caldo africano sembra avere una fine, infatti nel corso del weekend un ciclone di origine atlantica riuscirà a fare breccia allo scudo anticiclonico raggiungendo le regioni del Nord.

L’aria decisamente più fresca in arrivo innescherà violenti temporali che tra sabato e domenica investiranno dapprima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali. In questa fase le temperature subiranno una diminuzione anche di 10°C, ponendo fine a questa seconda ondata di caldo africano. (fonte Agi)