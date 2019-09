ROMA – Oggi, 2 settembre, cambia il tempo. Temporali, forti piogge e un deciso calo delle temperature, almeno 10 gradi. La Protezione civile fa infatti sapere che arriverà una perturbazione atlantica che porterà maltempo prima sulle regioni nordoccidentali per estendersi poi a tutto il Nord, con temporali anche di forte intensità, grandinate e raffiche di vento.

L’allerta meteo prevede rovesci prima su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione a Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Allerta arancione per rischio idrogeologico per gran parte del Paese.

Martedì, informano i meteorologi di 3Bmeteo.com, la perturbazione transiterà gradualmente verso Sud, con rovesci e temporali che interesseranno (specie nella prima parte del giorno) Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e dal pomeriggio-sera anche tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna; qualche rovescio non escluso anche su Umbria orientale e rilievi laziali; deciso miglioramento invece sulle regioni settentrionali. Mercoledì ancora rovesci e locali temporali insisteranno al Sud e in Sicilia; giovedì giornata stabile ma tra venerdì e sabato potrebbe arrivare una nuova perturbazione, anche se la tendenza è da confermare. Brutte notizie, insomma, per chi ha deciso di allungare le ferie a settembre. (Fonte Ansa).