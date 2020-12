Fine anno col maltempo in tutta Italia. Le previsioni meteo per Capodanno indicano una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia che porta neve fino in pianura a partire dalle regioni di Nord Ovest.

Già in questi giorni molte regioni d’Italia stanno facendo i conti con un’intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa che sta portando forti nevicate fino in pianura sulle regioni settentrionali, con (molti) fiocchi in città come Torino, Milano, Bergamo, Verona, Piacenza, Parma e oltre 15 cm di accumulo.

Nevicate o pioggia mista a neve anche su molti tratti del Nordest come a Verona, Vicenza e Padova.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a mercoledì le regioni più colpite dalle precipitazioni saranno Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania.

Un po’ di instabilità interesserà ancora il Nordest, sul resto d’Italia il tempo sarà più asciutto anche se il cielo sarà spesso coperto al Nord e parzialmente nuvoloso sul resto del Sud e del Centro.

L’ultimo giorno dell’anno (san Silvestro) trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, ma il quadro meteorologico subirà un nuovo peggioramento proprio per il giorno di Capodanno.

Venerdì 1 gennaio si avvicinerà all’Italia un vortice ciclonico che attiverà venti sostenuti di Libeccio e Scirocco. Precipitazioni diffuse colpiranno tutto il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna mentre la neve tornerà a cadere in pianura su Piemonte e Lombardia.

Capodanno col maltempo, le previsioni meteo

Mercoledì 30 dicembre

Al Nord: asciutto, ma molto nuvoloso. Al Centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al Sud: maltempo su Campania, Calabria tirrenica, a tratti anche altrove.

Giovedì 31 dicembre

Più sole ovunque, ma temperature sempre molto basse.

Venerdì 1 gennaio

Nella mattina di capodanno un nuovo impulso perturbato potrebbe raggiungere l’Italia portando un peggioramento meteo soprattutto al Nord e lungo le regioni centrali tirreniche.

Ancora una volta la neve potrebbe raggiungere la pianura padana, specie i settori occidentali. (Fonte: iLMeteo.it).