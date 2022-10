Meteo ci fa risparmiare sul gas: novembre e dicembre sempre tra i 15-20 gradi

Nell’affrontare la questione bollette ora che l’inverno si avvicina, un aiuto arriva dal meteo che ci farà risparmiare sul gas. Le previsioni infatti, se confermate, dicono che novembre e dicembre saranno caldi con temperature sempre intorno ai 15-20 gradi, quindi ben al di sopra della media. Due mesi di autunno-inverno in cui non farà per niente freddo, o perlomeno non così freddo da accendere i riscaldamenti per ore e ore al giorno.

Le previsioni per novembre e dicembre

Insomma ci sarà ancora caldo per i prossimi due mesi: novembre si annuncia già con temperature superiori alla media. Si prevede lo stesso in dicembre, quando il caldo sarà accompagnato da un numero di giorni piovosi superiore alla norma ma senza particolare freddo. Lo indicano le previsioni stagionali del consorzio Lamma, che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), diretto da Bernardo Gozzini. “Mentre a novembre le precipitazioni saranno nella media stagionale, dicembre sarà molto più piovoso”, ha detto Gozzini.

Poi però a gennaio…

Per gennaio 2023 si prevedono invece temperature e piogge nelle medie stagionali, quindi sarà proprio in quel mese che arriverà il vero freddo invernale. Elaborate sulla base dell’andamento climatico del periodo compreso fra il 1981 e il 2010, le previsioni stagionali mettono in relazione l’aumento delle precipitazioni al fenomeno de La Niña, ossia l’anomalia che interessa tutte le regioni del Pacifico fino alla regione indiana, l’Africa e l’Atlantico e che nei due anni passati ha reso più frequenti le precipitazioni nell’area del Mediterraneo nella parte finale dell’autunno e all’inizio dell’inverno.

