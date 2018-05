ROMA – Ancora una settimana di temporali, con neve e grandinate, per l’arrivo del ciclone islandese sull’Italia. Dall’8 all’11 maggio le previsioni meteo parlano di instabilità su tutto il Paese, con la perturbazione che potrebbe protrarsi anche nel weekend con altre piogge.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, scrive che da mercoledì sono attesi frequenti e forti temporali, con locali grandinate come già accaduto a Cremenaga:

“METEO MERCOLEDI’ – Variabilità sin dal mattino con qualche pioggia o locale rovescio al Centronord, ma molto occasionale. Tra pomeriggio e sera innesco di nuovi rovesci e temporali sparsi in primis su Alpi, Prealpi, Appennino, ma in sconfinamento anche alla Liguria, Valpadana, aree interne del Centro, Sud Peninsulare, Sardegna; non esclusi fenomeni intensi. Poco o nulla sulle coste con fenomeni al più isolati e maggiori spazi assolati, così come in Sicilia.

METEO GIOVEDI’/VENERDI’ – Si rinnovano acquazzoni e temporali sparsi tra le ore pomeridiane e serali su Alpi, Prealpi, Appennino con occasionale interessamento anche delle aree interne prospicienti, e solo isolatamente sulle coste. Coinvolte anche le Isole Maggiori, specie Sardegna interna.

TENDENZA WEEKEND – Ancora instabile al Nord, va meglio al Centrosud. Situazione comunque estremamente dinamica ed evolutiva, seguiranno importanti aggiornamenti previsionali, con possibili modifiche anche nel breve termine”.