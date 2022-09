Meteo, con l’anticiclone africano torna l’estate: temperature in aumento, cosa ci aspetta nei prossimi giorni (foto ANSA)

Se l’ex tempesta tropicale Danielle non riuscirà a sfondare nella penisola iberica, ci penserà l’anticiclone africano a riprendere terreno sulla nostra Penisola stabilendosi sulle regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo, torna l’anticiclone africano

Questa settimana inizierà con una sorta di ritorno dell’estate, tempo stabile e aumento delle temperature da Nord a Sud, con i termometri che sono destinati a salire oltre alla norma, ma senza particolari eccessi. Soltanto da mercoledì qualche rovescio o temporale cercherà di avvicinarsi alle regioni nordoccidentali e alle Alpi, pilotato da ciò che rimarrà della ex tempesta tropicale Danielle, in indebolimento sull’Europa sudoccidentale.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, lunedì 12 settembre è previsto un tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta l’Italia, ad eccezione di una certa nuvolosità che si svilupperà nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, specie sul settore tosco-emiliano, su quello calabro-lucano e sulle zone interne della Sicilia ionica, ma senza fenomeni associati. L’aumento delle temperature dovrebbe portare massime fino a 34/35°C sulle zone interne delle isole maggiori, 28/30°C su Val Padana, regioni tirreniche e Sud peninsulare.

Martedì 13 settembre inizierà come il giorno precedente, con poche eccezioni rappresentate da una certa nuvolosità irregolare sulle zone interne della Calabria e della Sicilia orientale. Dal pomeriggio velature e stratificazioni alte cominceranno a scorrere da ovest verso est sulle regioni settentrionali e in serata qualche addensamento più consistente è atteso sulla Liguria. I primi peggioramenti sono previsti per mercoledì 14 settembre, quando le nuvole arriveranno a coprire il Nord, dove sono attesi rovesci e temporali su Alpi e localmente Levante ligure. Il tempo continuerà ad essere stabile nel resto dello Stivale, dove le temperature continueranno ad essere estive.