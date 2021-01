Meteo domani e dopodomani, le previsioni per sabato 16 e domenica 17: freddo e neve in arrivo (foto Ansa)

Arriva il freddo e arriva la neve. Ecco, in sintesi, le previsioni meteo per il weekend.

Sabato quasi tutta l’Italia sarà sotto il freddo. Con temperature sotto zero al Nord e nelle aree interne del Centro.

Si scenderà sotto zero anche a Roma.

Domenica arriva anche una moderata perturbazione che darà origine a “un vortice depressionario che viaggerà molto rapidamente verso il basso Tirreno”.

Quindi domenica oltre al freddo si prevedono anche delle precipitazioni sparse.

Ma andiamo nel dettaglio.

Meteo, le previsioni per sabato 16

“Già dalle prime luci di sabato 16 – si legge su ilmeteo.it – una buona fetta del Paese sarà già gelida, con temperature di parecchi gradi sotto lo zero, in particolare nelle vallate alpine, su molti tratti della Val Padana e nelle aree interne del Centro. Su queste zone si registreranno valori anche di -3/-4°C come a Trento, Bolzano e Bologna e su alcuni tratti del Centro, come a Perugia e Roma.

Sul fronte meteo, tuttavia, la prima parte del weekend sarà tutto sommato abbastanza tranquilla, salvo per qualche banco di nebbia al Nordovest e per residui disturbi sui rilievi del Centro e sull’area del basso Tirreno, dove ostinati rovesci potranno interessare la Calabria meridionale e le aree più orientali della Sicilia. Sarà anche una giornata assai ventosa, con le correnti gelide nord-orientali che dilagheranno praticamente su tutto il Paese, contribuendo ad esaltare la sensazione di freddo”.

Meteo, le previsioni per domenica 17

“Arriviamo così alla giornata di domenica 17 si legge ancora su ilmeteo.it – quando una moderata perturbazione darà origine ad un veloce vortice depressionario che viaggerà molto rapidamente verso il basso Tirreno. Si annuncia dunque un giorno di festa più grigio per molte regioni del Paese, con qualche precipitazione sparsa. Al mattino, saranno possibili delle piogge sulla Liguria e nevicate sui settori alpini, ma specialmente quelli di confine, a quote molto basse. Tante nubi, ma tempo più asciutto sul resto del Nord.

Col passare delle ore altri piovaschi potranno interessare la Sardegna, mentre sul resto delle regioni il cielo sarà sempre piuttosto coperto. Tra il tardo pomeriggio e la serata, per effetto del minimo di bassa pressione in viaggio verso Sud, il meteo andrà peggiorando sull’area del basso Tirreno: precipitazioni irregolari colpiranno Campania, Calabria, Basilicata e un po’ tutta la Sicilia. Attenzione alla neve che potrà cadere fino in collina, tranne in Sicilia, dove i fiocchi bianchi scenderanno solo a quote più elevate. In tarda serata e innottata un fronte nuvoloso raggiungerà il medio Adriatico, provocando piovaschi sparsi e nevicate fino a quote collinari che imbiancheranno le Marche e l’Abruzzo”. (Fonte: IlMeteo.it)