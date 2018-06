ROMA – Una calda domenica quella del 10 giugno secondo le previsioni meteo grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le temperature sono decisamente in aumento, con massimi tra i 28 e i 32 gradi al nord, i 26 e i 30 gradi al centro e tra i 27 e i 31 gradi al sud Italia. I picchi invece raggiungeranno fino a 35 gradi in Sicilia e Sardegna.

Francesco Nucera, meteorologo del sito 3bmeteo.com, spiega che l’aria più calda in arrivo dal nord Africa porta una piena estate su tutta l’Italia dopo una settimana di clima instabile: