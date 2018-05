ROMA – Anche l’estate 2018 secondo le previsioni meteo sarà all’insegna del caldo, soprattutto a giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Più piovosi invece i mesi di luglio e agosto, che potrebbero essere segnati da caldo e temporali. Le previsioni confermano che l’anticiclone africano si è stabilizzato e l’estate è arrivata, ma non mancheranno veloci perturbazioni provenienti dall’Atlantico e le piogge.

Se giugno dunque sarà all’insegna del sole e del caldo, luglio e agosto invece porteranno piogge sopra la media al sud e sulle isole maggiori, mentre il clima sarà più secco al centro e al nord. Le temperature inoltre sono destinate a salire, ma non dovrebbero raggiungere i 40 gradi dell’estate 2017, la più calda di sempre. Il sito 3bmeteo. com lancia così le previsioni per l’estate 2018, sottolineando come queste siano solo tendenze del futuro clima, dato che le previsioni sono affidabili al 75% solo entro 3 giorni. Francesco Nucera sul sito 3bmeteo.com scrive:

“Durante il mese di Giugno c’è da attendersi ancora una piovosità superiore alla media climatologica, seppur di poco, sull’Italia ed in particolare tra Balcani ed Europa orientale. Un sotto media è atteso invece sul comparto centro occidentale e sulla Scandinavia. Sul fronte termico invece le temperature in Italia risulterebbero sopra la media tipica del periodo specie al Centro Nord. Le maggiori anomalie positive risulterebbero sull’Europa occidentale e tra Mediterraneo orientale, Ucraina e Russia occidentale”.

Secondo le tendenze meteo di Nucera, il 2018 non sarà caldo come il 2017: