L’estate 2022 è giunta al capolinea? Sembrerebbe proprio di sì analizzando i modelli sul clima disponibili, che mostrano una serie di perturbazioni in arrivo sull’Italia.

Estate 2022 al capolinea?

Nei prossimi 15 giorni ci sarà quindi un graduale crollo termico, con l‘arrivo delle piogge al centronord. Il tempo già dalla giornata di venerdì potrebbe cambiare per via dell’arrivo di un vortice atlantico che porterà piogge e un abbassamento generale delle temperature.

Previsioni meteo, pioggia al Nord e sole al Sud

Ci sarà sempre la solita dicotomia tra Nord e Sud. Sul settentrione saranno infatti previste piogge e temperature al ribasso. Al Sud invece ci sarà il sole anche se con temperature più miti.

Maltempo si intensificherà nel fine settimana

Il maltempo si intensificherà nel corso del fine settimana. Il meteo sarà infatti a tratti instabile e caratterizzato da un’elevata frequenza di rovesci e temporali. Il tempo cambierà su gran parte delle regioni settentrionali, in seguito anche su alcuni tratti del Centro. La settimana prossima, come scritto anche ieri, il tempo migliorerà. In attesa delle nuove perturbazioni che spazzeranno via l’afa di questi mesi.