ROMA – Una nuova perturbazione di aria fredda è in arrivo dal nord Europa verso l’Italia. Da martedì 2 aprile la corrente fredda arriverà al nord Italia, portando pioggia, grandine e temporali su Alpi, Prealpi e Liguria. La perturbazione si sposterà velocemente verso il sud, con temporali diffusi almeno fino al 5 aprile.

Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com spiega che il vortice di aria fredda partito dal Polo si abbatterà sul Paese, portando instabilità meteo. Le piogge e i temporali arriveranno da martedì 2 aprile e le giornate peggiori saranno quelle di mercoledì 3 e giovedì 4, con mareggiate, rovesci, temporali e neve soprattutto sulle Alpi.

Le temperature saranno in calo, ma non al sud, con possibilità di nubifragi soprattutto sul versante tirrenico per la Toscana, la Sardegna e il Lazio. Il maltempo si attenuerà tra venerdì 5 e sanato 6 aprile, ma un nuovo peggioramento potrebbe arrivare da domenica 7 aprile con un’altra perturbazione. (3bmeteo.com)