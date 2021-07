Meteo, le previsioni: Perugia, bollino rosso fino a domenica. Temperature oltre i 35° in tutta Italia

A Perugia tre giorni di bollino rosso, fino a domenica, e cinque città con bollino arancione: è questo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che prende in esame 27 centri urbani della Penisola. Oltre alla città umbra in rosso, sabato e domenica saranno arancione Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Domenica si aggiungeranno poi, sempre in arancione, Campobasso, Latina e Pescara.

Meteo, le previsioni: a Bologna previsti 36 gradi

I 36 gradi previsti per il fine settimana hanno già fatto scattare ai ripari il capoluogo emiliano. L’azienda Usl di Bologna ha allertato i pronto soccorso, le case di cura e le strutture di assistenza per persone fragili. Insieme ad alcune associazioni, il Comune ha anche promosso il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza domiciliare.

Meteo, le previsioni: domenica piogge al Nord

Sarà un fine settimana non solo rovente quello che l’anticiclone africano regalerà all’Italia, ma anche a rischio maltempo estremo su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it – si legge in una nota – informa che nei prossimi giorni l’anticiclone sub-tropicale perderà potenza al Settentrione dove l’infiltrazione di aria più fresca dall’oceano Atlantico, darà vita a sfuriate temporalesche che colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi di 35-36°C su Toscana, Lazio, poi Puglia e coste lucane e anche di 42°C in Sardegna. Sul fronte rovesci, da domenica grandinate talvolta eccezionali potranno raggiungere anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia, come Torino e Milano. Nei giorni successivi i fenomeni temporaleschi si estenderanno anche al resto delle regioni settentrionali.