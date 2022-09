Meteo, le previsioni: torna l’anticiclone africano. Aumenteranno le temperature in gran parte d’Italia

Torna l’anticiclone africano sul Mediterraneo e questo nelle prossime ore porterà sole e caldo in gran parte dell’Italia.

Le previsioni

Le temperature, spiega 3bmeteo, “aumenteranno anche sulle regioni peninsulari nelle prossime 48 ore, portandosi su valori superiori alle medie del periodo. Solo le regioni alpine e il Nordovest rimarranno esposti ad una certa variabilità, data la loro maggior vicinanza ad un profondo centro depressionario che segna il passo ad ovest delle isole britanniche. Il regime anticiclonico tuttavia non avrà lunga vita e già nel corso di martedì sulle Alpi l’instabilità andrà aumentando, a causa del graduale avvicinamento del vortice britannico all’Europa centrale, preannunciando un successivo incremento dell’instabilità da mercoledì a partire dalle regioni settentrionali”.

Lunedì e martedì

Lunedì sarà una giornata soleggiata in gran parte della penisola. “Maggiori annuvolamenti in transito sulle zone alpine, prealpine e al Nordovest; qualche isolato piovasco già al mattino su alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, nel pomeriggio su Alpi piemontesi occidentali e lombarde, la sera localmente su Alto Adige, Cadore e Carnia. Temperature in aumento, punte di 35/36C sulle isole maggiori, 32/33°C sulle regioni centrali tirreniche, 31/32°C in Val Padana”.

Martedì “ci attende un’altra giornata stabile e in gran parte soleggiata, pur con qualche innocua velatura in transito al Centro-Nord. Maggiori addensamenti interesseranno ancora una volta le aree alpine con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, in intensificazione la sera e in locale sconfinamento all’alta Val Padana tra le pianure occidentali a nord del Po”.