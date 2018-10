ROMA – Dopo essere stato declassato a tempesta tropicale, l’uragano Leslie è arrivato anche sull’Italia il 16 ottobre. Piogge torrenziali e maltempo investono il Paese e si sposteranno verso il sud già da mercoledì 17 ottobre.

Dopo aver investito il Portogallo, provocando allagamenti e danni sulle coste con i suoi venti fino a 190 chilometri orari, Leslie è arrivato sul nostro Paese unendosi al vortice ciclonico in discesa dal nord Atlantico. Due fenomeni che hanno dato vita a una intensa perturbazione che sta colpendo in particolare il centro e il nord Italia nella giornata di martedì 16 ottobre, per poi spostarsi verso il sud progressivamente già da mercoledì 17. Le temperature medie invece restano nella media, nonostante le piogge, con massime intorno ai 20 gradi.

Per il weekend però gli esperti meteorologi parlano di giorni di bel tempo. Da venerdì 19 ottobre la situazione inizia a migliorare, con Sole su tutto il paese fino a domenica 21. Non sono esclusi però alcune piogge isolate al sud tra Calabria e Sicilia.