Meteo, nel weekend temperature giù fino a 12 gradi: in arrivo aria fredda dalla Scandinavia (foto ANSA)

Tre gradi a Bolzano, 6 a Siena e 9 a Firenze, Milano e Roma: nel prossimo weekend (17-18 settembre) è previsto un calo delle temperature fino a 10-12 gradi, su valori ‘quasi-invernali’. Lo indica Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, sottolineando come “tireremo fuori i cappotti in questo fine-settimana che sarà autunnale su gran parte dello Stivale e addirittura invernale sulle Alpi di confine con l’arrivo di qualche fiocco di neve oltre i 1700 metri”. Responsabile di questo crollo termico è un nucleo freddo in discesa dalla Scandinavia.

Aria fredda in arrivo dalla Scandinavia

Tra la sera di venerdì 16 e la notte di sabato 17, sottolinea Tedici, “irromperà la Bora ad est ed il Maestrale ad ovest, l’Italia sarà circondata da venti freddi settentrionali: trovando aria calda preesistente, acque del mare italiano ancora a 27 gradi. Questo flusso provocherà temporali intensi dapprima al Nord e poi in estensione verso il resto della penisola.

Vivremo – aggiunge il meteorologo – un 17 settembre molto instabile, con temperature che crolleranno specie in montagna e nei valori massimi; sono attese anche grandinate e colpi di vento qualora la traiettoria dell’aria polare venisse pienamente confermata”.

La buona notizia è che domenica potrebbero tornare ampie schiarite. Da domani, intanto, è previsto forte maltempo specie al Centro e sulla Liguria di Levante.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Mercoledì 14 – Al nord: temporali su Alpi, Prealpi e medio/alte pianura, in serata maltempo intenso sul Friuli Venezia Giulia. Al centro: peggiora sull’alta Toscana, gran caldo in Sardegna. Al sud: sole e molto caldo.

Giovedì 15 – Al nord: temporali su Alpi e Prealpi, possibili sul Nord-Est. Al centro: maltempo sul versante tirrenico con forti acquazzoni e locali nubifragi. Al sud: temporali in provincia di Caserta, sole e caldo altrove.

Venerdì 16 – Al nord: temporali sul Triveneto e sulla Lombardia, peggiora ulteriormente in serata. Al centro: maltempo. Al sud: molto caldo ed afoso, temporali in arrivo sulla Campania.

Sabato autunnale con piogge battenti, temporali e locali nubifragi su molte regioni. Calo termico generale.