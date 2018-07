Meteo, arriva Nerone, 40 gradi fino al 6 -7 agosto: poi tornano le piogge

ROMA – Meteo.it avverte che “i prossimi giorni, almeno fino a domenica 5 agosto, saranno i più roventi di questa inconsueta estate 2018”. Si tratta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di un’onda di caldo che “partirà dal Marocco, passerà per la Spagna e poi virerà verso l’Italia l’alta pressione africana Nerone che sta per arroventare il nostro Paese.”

Su tutta Italia ci sarà il sole, con qualche temporale relegato soltanto ai rilievi del Nord e più occasionalmente sull’Appennino. I questi giorni, i valori termici toccheranno punte di 38-39° a Bologna, Firenze, Ferrara, 37° a Roma, Taranto, Olbia, Trieste con l’arriva di un’onda di afa che, spiega ancora Meteo.it, “ci farà percepire temperature superiori di 3-4° rispetto a quelle reali”.

Antonio Sanò direttore del Meteo.it avverte che “l’anticiclone africano Nerone potrebbe durare fino al 5-6 agosto, dopo di che una perturbazione nord-atlantica riporterebbe le temperature nella media del periodo, non prima di aver colpito con temporali e nubifragi molte regioni italiane”.

“Il caldo, chiamiamolo ora col suo vero nome, suvvia, giungerà senza paura nel corso del fine settimana e non risparmierà nessuno, nessuno escluso e se inizialmente preferirà baciare soprattutto la Sardegna e poi il Lazio, successivamente entro fine mese e nei primi giorni di Agosto si espanderà sia a Nord sia più a Sud, aggravando ulteriormente i disagi che già ci attanagliano da giorni poiché ci farà soffrire pure di notte “.

Prosegue il direttore di Meteo.it: “Non voglio dilungarmi troppo sui 36, 37, 38 gradi che come al solito soffocheranno città lontane dal mare come Bologna e Firenze, oppure i 34 afosi sulla Valpadana da Milano a Venezia passando per Padova e finendo ad est a Trieste, oppure scendendo più a Sud i 36 fissi a Roma, perché ormai questo tipo di caldo non fa più notizia; e nemmeno i 38 a Foggia in Puglia, i 39 o 40 gradi sulle zone interne di Sicilia e Sardegna come a Decimomannu a nord di Cagliari ci spaventano più”.

Ssecondo il metereologo il periodo in questione sarà l’apice dell’estate: attorno al 7 infatti, l’Anticiclone Nerone se ne andrà, facendo terminare poco dopo la stagione, dato che arriveranno piogge e una sorta di autunno anticipato.