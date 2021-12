Meteo: neve in Valle d’Aosta, allerta giallo per valanghe. Le previsioni per l’Immacolata (Foto Ansa)

Primi fiocchi di neve nella notte tra venerdì e sabato ad Aosta e precipitazioni nevose sparse su quasi tutta la Valle d’Aosta, in particolare nella zona occidentale della regione, e le previsioni meteo annunciano neve anche per l’Immacolata in diverse zone del Nord Italia.

Neve in Valle d’Aosta

La zona più interessata dalla perturbazione è stata quella della Valdigne, dove la neve scesa varia tra i 10 e i 30 centimetri.

Nel capoluogo la spolverata ha regalato pochi centimetri a salutare l’imminente Ponte dell’Immacolata. Tra sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre tendenza al miglioramento con temperature in aumento e sporadici episodi di fohen. Una nuova perturbazione con precipitazioni nevose potrebbe arrivare mercoledì 8 dicembre.

Meteo: allerta gialla per valanghe in Valle d’Aosta

Da ieri è in atto un’allerta gialla per le valanghe sul quadrante nord occidentale della regione ma già oggi, con l’aggiornamento delle 14, l’allerta in quella zona potrebbe trasformarsi in arancione, estendendo il giallo su tutto il restante territorio.

Le previsioni meteo: neve per il ponte dell’Immacolata (8 dicembre)

Le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo.it annunciano l’arrivo di neve anche in pianura al Nord per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Le precipitazioni nevose si concentreranno soprattutto al Nordovest, ma non solo in Piemonte: anche in Liguria, in Lombardia e in Emilia, in particolare nelle province di Piacenza e Parma. La neve potrebbe restare anche giovedì 9 dicembre.

Sul resto della penisola venti meridionali riscalderanno l’aria. Possibili nevicate, qui, solo oltre i 1.400 metri tra Lazio e Abruzzo e in alta montagna al Sud.