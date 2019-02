MILANO – Risveglio imbiancato a Milano e in gran parte del Nord Italia. Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 1 febbraio, la neve è arrivata sulle regioni settentrionali, prima abbondante, poi via via più incerta. Una nuova ondata di maltempo è prevista nelle prossime ore sul centro nord, a causa di una perturbazione nord atlantica. Sono previste piogge e venti forti al centro e il persistere di nevicate diffuse al nord.

A Milano la neve per ora si è limitata a imbiancare le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. La prima nevicata è durata due ore, ma sono previsti accumuli fino a 10 centimetri. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalle auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell’asfalto viscido. Il Comune ha invitato i cittadini a preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti e gli amministratori condominiali e i proprietari di caseggiati e negozi che affacciano sulla strada a spargere sale sui marciapiedi. La situazione del traffico è sotto controllo. Più intense le precipitazioni fuori città, in particolare su Alpi e Prealpi, a partire dai 2-300 metri di altitudine.

Nevica, fino in pianura anche in Valle d’Aosta, Piemonte, entroterra ligure, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto settentrionale. Precipitazioni, anche a carattere temporalesco su Toscana e Lazio, in estensione a Veneto centro-meridionale, Friuli Venezia Giulia e alla Campania. I fenomeni sono accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento.

Previsioni rispettate anche a Torino e in tutto il Piemonte dove dalla serata di giovedì scende copiosa la neve. Sul capoluogo per tutta la notte si sono verificati fenomeni di pioggia mista a neve accompagnati da nevicate più intense. A Torino le scuole sono regolarmente aperte mentre in altri centri della Regione, come Alessandria, Asti, Cuneo e Mondovì i sindaci hanno disposto con un’ordinanza l’interruzione delle lezioni. Proprio sul Piemonte Sud è allerta arancione per neve, mentre sulle altre zone della Regione è allerta gialla.

Allarme anche in Toscana. Il sindaco di Massa (Massa Carrara), Francesco Persiani, ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per ridurre al minimo pericoli e disagi, a seguito dell’emissione di allerta meteo di codice arancione.

