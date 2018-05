ROMA – Ancora una settimana segnata dall’instabilità per il meteo tra il 28 maggio e il 3 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nonostante il fine settimana all’insegna del sole e dalle temperature massime intorno ai 30 gradi, una nuova perturbazione arriva sull’Italia portando pioggia e anche forti temporali sul nord e sulle regioni come Toscana, mentre le nubi si alternano al bel tempo al centro e al sud.

Fabio Da Lio sul sito 3bmeteo.com scrive che l’instabilità è dovuta alla circolazione ciclonica attiva tra Francia e Spagna che si sta estendendo anche all’Italia: