Meteo, oggi e domani ancora caldo. Da giovedì in arrivo piogge e temporali (foto Ansa)

Ancora un giorno di caldo e poi da giovedì arriveranno piogge, grandinate e aria fresca. Queste le previsioni meteo per le prossime ore de ilmeteo.it.

Ancora caldo per mercoledì

Per il fresco bisognerà ancora attendere. Attendere fino a giovedì. Mercoledì infatti sulla maggior parte dell’Italia resterà il bel tempo e il grande caldo. Grande caldo che, come sta avvenendo in questi giorni, si concentrerà soprattutto al Centro e al Sud. Mentre al Nord già inizieranno a comparire i primi temporali.

Giovedì e venerdì

Giovedì e venerdì la situazione cambierà sostanzialmente. Venti freschi e temporali provenienti dall’Europa entreranno prima di tutto nel Nord-Est. Nel corso della giornata poi i temporali si sposteranno al Centro e al Sud.

Venerdì poi, come spiega ilmeteo.it, “i venti freschi, uniti alle numerose note instabili, continueranno a interessare nella giornata di Venerdì le regioni del Sud, in particolare la Puglia e la Calabria, dove il meteo risulterà fortemente instabile, con correnti a tratti forti e temperature in brusca diminuzione. Basti pensare che su alcune zone le colonnine di mercurio potrebbero addirittura perdere dai 15 ai 20°C rispetto a questi ultimi bollenti giorni. Attenzione inoltre ai temporali che potranno anche qui assumere carattere di forte intensità con improvvise raffiche di vento, nubifragi e grandinate”.