GENOVA – Una nuova ondata di maltempo, proveniente dalla Francia, sta per abbattersi sull’Italia. Da martedì 15 ottobre il tempo peggiora al Nord, a partire da ovest con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulla Liguria. Fenomeni in estensione serale al Triveneto. Ma già dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, piogge diffuse e anche persistenti, potrebbero abbattersi sulla Liguria. Sono previsti rovesci, temporali localmente forti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato.

Alla luce di questo quadro meteo, Arpal, l’agenzia per la protezione ambientale in Liguria, ha emanato l’allerta che sarà gialla dalle 18 di oggi su tutta la regione. Dalle 22 tutto il centro levante passa in allerta arancione, fino alle 15 di martedì. Solo sulla provincia di Imperia resta gialla.

Oltre alle precipitazioni, da segnalare per martedì un’intensificazione dei venti meridionali, con raffiche che potranno raggiungere i 100-120 km/h. Una progressiva attenuazione dei fenomeni si dovrebbe registrare nel corso del pomeriggio, a partire da Ponente.

In calo anche le temperature che torneranno su valori più vicini alle medie stagionali, con massime tra 17 e 22 gradi.

Al Centro peggiora su Sardegna e regioni tirreniche con acquazzoni e qualche temporale, anche forte in Toscana. Asciutto sulle Adriatiche. Qui temperature stabili, massime tra 20 e 25.

Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Peggioramento serale su Campania e Sicilia meridionale. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26.

Fonte: Ansa, Agi, Arpal, 3bmeteo.com