Meteo, le previsioni per i prossimi giorni. Arriva Monster, l’anticiclone che poterà ad Halloween del caldo decisamente anomalo. L’anticiclone africano non molla la presa e porterà per tutta la settimana una nuova ottobrata, la terza del mese. Le temperature massime raggiungeranno i 32 gradi in Sicilia e Sardegna con picchi di 30 anche in Puglia e su alcune località tirreniche.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: arriva Monster

A Roma si continuerà a viaggiare su temperature alte con picchi di 27-28 gradi, ben 8 gradi oltre la media del periodo. Questo il commento di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it: “Se nella storia meteorologica italiana abbiamo toccato a ottobre anche 36-37 gradi specie in Sicilia, a novembre il record nei principali aeroporti italiani si attesta intorno ai 30 gradi”.

“Monster” e la novembrata eccezionale

Questo dato eccezionale che porterà, in questa settimana, valori fino a 10 gradi oltre la media è dovuto a quello che sta accadendo in Europa e nel Nord Africca: “Dopo Scipione con la terza ottobrata, arriverà anche un ‘monster’ anticiclone di Halloween che porterà per la prima volta una novembrata eccezionale che potrebbe far crollare i record dei 30 gradi”. “Monster”, spiega l’esperto, è mostruoso in termini di estensione: “La superficie coperta dall’alta pressione sarà estesa dall’Algeria fino alla Finlandia”. “Appare chiaro che se anche le zone polari tenderanno a riscaldarsi con l’anticiclone Scipione, allora il freddo che normalmente scende dalle alte latitudini non potrà dirigersi verso il Mediterraneo per una semplice ragione: il freddo nelle zone polari scandinave non ci sarà”.

Le previsioni di oggi mercoledì 26 ottobre

Nello specifico, IlMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Giornata ampiamente soleggiata salvo nebbie al Nord e nubi basse con cielo coperto lungo la costa della Liguria, localmente in Toscana e sul Lazio, specie al mattino. Sempre al mattino locali piovaschi sulle Alpi occidentali. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno quasi calmi. Temperature in aumento.

Il meteo di domani, giovedì 27 ottobre

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di nebbie mattutine, localmente fitte, sulla Pianura Padana e un cielo coperto, al mattino, in Sardegna. Temperature in ulteriore leggero aumento con valori sopra la media. Mari calmi.

