Meteo per i prossimi giorni: dal maltempo estremo all’estate anticipata

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che si passa dal maltempo estremo a un anticipo di estate. Nelle prossime ore arriva l’Anticiclone Africano e porterà il primo caldo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la rimonta dell’alta pressione da Ovest con meteo in miglioramento quasi ovunque e temperature massime in risalita fino a quasi 30°C anche al Nord. Un ribaltone meteo in positivo, dopo che il ciclone del primo maggio ha scaricato un maltempo diffuso per più giorni sul nostro Paese.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Adesso, con la rimonta dell’anticiclone africano, il sole tornerà prevalente su quasi tutto lo stivale salvo nubi residue al Sud dove non sono esclusi ancora locali piovaschi. Da domani tempo asciutto anche al meridione con la bolla calda africana pronta a portare un aumento termico significativo. Il tempo sarà bello e più caldo fino a sabato ovunque, poi domenica arriveranno dei temporali dapprima sulle Alpi poi in estensione serale verso la pianura padana occidentale. La nuova settimana potrebbe vedere la discesa di una perturbazione dal Nord Europa verso l’Italia simile al ciclone del primo maggio: non è escluso un nuovo peggioramento anche nelle zone colpite dall’alluvione emiliana-romagnola, specie da mercoledì.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 5. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: sole e più caldo. Al sud: bel tempo prevalente. Sabato 6. Al nord: caldo, temporali sulle Dolomiti. Al centro: sole e caldo. Al sud: sole e caldo. Tendenza: temporali domenica al Nord, sole altrove. Nuova settimana all’insegna di un nuovo peggioramento con temporali e possibili nubifragi.

