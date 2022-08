Dalla sera di oggi, martedì 30 agosto, il meteo subirà un nuovo peggioramento. E l’instabilità in molte regioni si tradurrà in temporali anche violenti accompagnati da grandinate. Nei casi più estremi ci potranno essere tornado o trombe d’aria. Colpa di una nuova perturbazione arrivata dalla Francia ed anche di un’altra arrivata da ovest.

Meteo, pioggia su buona parte del Piemonte centro-settentrionale

Nel corso del mattino di oggi sta piovendo sul Piemonte centro-settentrionale. Interessate le valli torinesi ed anche in parte Torino, con accumuli d’acqua fino a 40 mm. Temporali e locali grandinate inoltre sulle province di Biella, Novara e Vercelli ed anche sulla Lombardia nordoccidentale.

Nella notte ha piovuto anche sulle regioni nordorientali con rovesci e temporali sparsi sulle pianure venete. I fenomeni sono stati anche localmente intensi, in particolare sull’alto Vicentino dove gli accumuli hanno superato localmente i 50mm. Nel frattempo un nuovo impulso instabile ha raggiunto le Alpi occidentali distribuendo piovaschi.

Nelle prossime ore i fenomeni instabili andranno ad attenuarsi. Nel pomeriggio subentreranno schiarite anche ampie, salvo residui piovaschi sul settore dolomitico. Un nuovo impulso instabile in arrivo da ovest determinerà però un’intensificazione dell’instabilità sulle Alpi occidentali, dove dal pomeriggio pioverà.

Verso sera in Piemonte, Lombardia centro-occidentale ed ovest Emilia, ci saranno grandinate e colpi di vento che potranno interessare anche la Liguria e l’alta Toscana.

Centro e sud, bel tempo stabile e soleggiato grazie all’anticiclone

Sul resto d’Italia il tempo si manterrà più stabile e soleggiato grazie dall’anticiclone. A partire dal pomeriggio una certa variabilità si svilupperà lungo l’Appennino dando luogo ad alcuni rovesci nell’interno della Campania, Calabria, Salento. Il tempo tornerà a migliorare in serata.

Il meteo nei prossimi giorni

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Secondo ilmeteo.it, “nei prossimi giorni l’alta pressione delle Azzorre invaderà il Nord Atlantico isolando una goccia fredda nei pressi del Golfo di Biscaglia. Questa configurazione favorirà l’arrivo di una serie di fronti perturbati sospinti da aria più umida sudoccidentale e alimentati da aria più fresca in quota”.

Il tempo, a partire da mercoledì 31 continuerà a essere spiccatamente instabile su almeno mezza Italia. Ad essere interessati da forti precipitazioni saranno non solo il Nord (soprattutto Piemonte e Lombardia) ma anche le regioni centro-meridionali adriatiche e più raramente le tirreniche. Proprio perché i sistemi perturbati saranno sospinti da correnti meridionali e alimentati da aria più fresca in quota, i temporali potranno risultare particolarmente violenti e spesso accompagnati da forti grandinate e anche da tornado o trombe d’aria. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non diminuzioni fisiologiche in presenza di maltempo. Una situazione destinata a durare almeno fino al prossimo weekend.