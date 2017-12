ROMA – Il ponte dell’Immacolata sarà all’insegna di pioggia e neve in Italia. Le previsioni meteo parlano di freddo intenso, con neve anche a bassa quota, con la perturbazione in arrivo da giovedì 7 sul Paese. L’8 dicembre però sarà solo il primo dei giorni freddi che ci attendono, con i venti artici che sono pronti a portare l’inverno.

Edoardo Ferrara, meteorologo del sito 3bmeteo.com, scrive che i fiocchi bianchi tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre cadranno copiosi già a quota 500 metri sulle Alpi e a quota 1000 metri sull’Appennino. Ecco le previsioni meteo:

“Ad oggi l’ipotesi più probabile vede piogge e rovesci venerdì 8 dicembre soprattutto su Nordest, Centro Italia e Campania, in estensione anche al Sud entro sabato 9 dicembre; in gran parte saltato il Nordovest. Prime avvisaglie di peggioramento comunque già giovedì con nubi in aumento su Valpadana, Liguria e centrali tirreniche con qualche occasionale piovasco ( specie Liguria di Levante, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia ). Il fronte sarà accompagnato dall’ingresso di aria nuovamente più fredda, con neve dai 500-1000m sulle Alpi specie orientali, mediamente oltre 1000-1500 sull’Appennino. Sabato tuttavia la quota neve sarà in deciso calo anche sulla dorsale settentrionale, a quote collinari se non a tratti fin verso la pianura tra Romagna e Marche. Venti in deciso rinforzo dapprima di Libeccio, poi Maestrale con mari nuovamente molto mossi o agitati”.