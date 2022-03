Meteo, previsioni del tempo per il weekend (5-6 marzo): neve e freddo in Italia (foto Ansa)

Le previsioni meteo per il prossimo weekend (5 e 6 marzo). Il tempo peggiora un po’ dovunque e in Italia sarà un fine settimana caratterizzato dalla neve e dal freddo pungente. Andiamo nel dettaglio.

Previsioni meteo di sabato 5 marzo 2022

Dopo un venerdì caratterizzato da nevicate sull’Appennino centro-settentrionale e da temporali su Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Italia meridionale (soprattutto in Puglia), assisteremo ad un sabato più soleggiato.

Infatti se togliamo il Piemonte e l’Emilia Romagna, dove dovrebbero verificarsi piogge sparse, nel resto del Nord dovrebbe esserci il sole. Sole che dovrebbe splendere anche nel Lazio e nella Toscana. La situazione cambia un po’ nelle Marche dove dovrebbe piovere seppur con scarsa intensità.

Piogge più intense, invece, sono attese in Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Lucania e Sicilia. Più complesso il discorso legato alla Sardegna. Infatti, in questa grande isola, dovrebbe registrarsi un clima variabile con possibili precipitazioni climatiche. In altri termini, si potrebbe passare dal sole alla pioggia. E la neve? Dovrebbe nevicare sull’Appenino ad una altezza di 200/400 metri. Potrebbe nevicare in alcune zone di Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Previsioni del tempo di domenica 6 marzo 2022

Dovrebbe essere una domenica caratterizzate da neve e temperature veramente rigide. Dovrebbe nevicare sul versante adriatico, a quote molto basse, e potrebbe nevicare anche in pianura. Potrebbe nevicare in Calabria ed in Sicilia (le zone dove le temperature dovrebbero abbassarsi di più).

Dovrebbero registrarsi temperature gelide anche al Nord ed in alcune zone del centro. Nelle zone d’Italia non menzionate, dovrebbe esserci il sole (ma sempre con temperature abbondantemente invernali).