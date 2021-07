Meteo, previsioni del tempo: weekend (10-11 luglio) caldo e soleggiato ma la prossima settimana torna il maltempo. Il caldo africano è alle spalle ma sarà comunque un fine settimana caldo e soleggiato praticamente dovunque. Ma dalla prossima settimana, tornerà il maltempo in alcune zone d’Italia.

Nel corso di questa settimana, siamo stati letteralmente travolti dal caldo africano. Mercoledì è stata la giornata più calda in assoluto. A Matera ed in alcune città della Puglia sono stati raggiunti i 41 gradi. Da giovedì in poi, le temperature si sono stabilizzate e ci regaleranno un weekend caldo ma non torrido.

Meteo, previsioni del tempo di sabato 10 luglio 2021

Sabato 10 luglio 2021, splenderà il sole in praticamente tutta la Penisola. Ci saranno un po’ di nubi unicamente nelle zone alpine e prealpine. In queste zone, non si possono escludere nemmeno dei brevi fenomeni di pioggia. Ma, come detto, nel complesso ci sarà del bel tempo.

Meteo, previsioni del tempo di domenica 11 luglio 2021

Anche domenica 11 luglio 2021, ci sarà un clima soleggiato quasi in ogni zona d’Italia. Potrebbe piovere unicamente in queste zone: Alpi orientali, Dolomiti e occasionalmente nelle alte pianure trivenete.

Meteo, previsioni del tempo: torna il maltempo la prossima settimana

Ma lo scenario cambierà radicalmente da lunedì per colpa dello scontro tra l’anticiclone africano e le correnti fresche ed instabili nord-atlantiche. A nord sono attesi violenti temporali con episodi di grandine. Mentre nel centro-sud si tornerà a ‘respirare’ poco. Infatti tornerà il caldo torrido. Dovrebbero registrarsi temperature record in Sicilia (38 gradi) e Sardegna (addirittura 41 gradi).