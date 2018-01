ROMA – Un’altra ondata di maltempo in occasione dell’Epifania. È quanto, in estrema sintesi, prevedono a 3bmeteo.com. Al Nord, dunque, tornerà la pioggia con primi deboli fenomeni già venerdì ma in intensificazione tra l’Epifania e domenica, in particolare sui settori di Nordovest. Al Nordest qualche precipitazione in più ma solo domenica su Friuli Venezia Giulia e alto Veneto. Da lunedì 8 gennaio, il maltempo dovrebbe intensificarsi con piogge e rovesci più diffusi anche al Nordest e fenomeni anche molto abbondanti a ridosso di Prealpi, pedemontane e Liguria (seguiranno importanti aggiornamenti su questo tema).

Quindi la neve, che colpirà le Alpi – in particolare quelle occidentali – nel weekend; successivamente anche quelle orientali, ma a quote più elevate. Neve inizialmente oltre 1000-1500 metri, anche più in basso sul Piemonte, ma con quota in probabile rialzo oltre 1400-1800 metri entro lunedì (più in basso sull’alto Piemonte).

Infine il Centrosud, dove non ci saranno sostanziali precipitazioni, fatta eccezione per qualche piovasco sabato sulle centrali tirreniche e piogge a tratti più incisive solo su Toscana nord-occidentale. Per il resto, tempo asciutto e a tratti anche soleggiato con temperature in aumento e clima quasi primaverile: al Sud sono attese punte di 18-20 gradi. Da lunedì, peggioramento al Centro e in particolare sui versanti tirrenici.