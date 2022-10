Il meteo per i prossimi giorni ci dice di 10 gradi sopra la media questa settimana anche al Circolo Polare Artico. Le anomale temperature che si registreranno al Polo Nord, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ‘iLMeteo.it’, influenzeranno anche le previsioni per l’Italia relative alle prossime settimane. “Appare infatti chiaro – rileva – che se anche le zone polari tenderanno a riscaldarsi con l’anticiclone Scipione, allora il freddo che normalmente scende dalle alte latitudini non potrà dirigersi verso il Mediterraneo per una semplice ragione: il freddo nelle zone polari scandinave non ci sarà”.

Il meteo per i prossimi giorni

In sintesi, dopo il passaggio di qualche pioggia intensa al Nord, in particolare sul Triveneto sabato e nella giornata di ieri al Nord-Ovest, “avremo calma piatta con pressione in aumento. Alla fine di ottobre alta pressione solida e robusta è sinonimo di nebbia fitta, persistente per tutta la giornata in Val Padana: quest’anno con le temperature eccezionalmente calde la nebbia sarà presente durante la notte ma poi, molto probabilmente, tenderà a sollevarsi o parzialmente a dissolversi nelle ore più calde della giornata”.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 26. Al nord: nebbie in pianura, ma cielo sereno. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima tardo estivo. Giovedì 27. Al nord: nebbie in pianura, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo. Tendenza: Anticiclone Scipione l’Africano sempre più forte, poi spazio alla Novembrata.