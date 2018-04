ROMA – Sole e bel tempo con temperature miti fino a domenica 8 aprile, ma da lunedì 9 una nuova perturbazione porta pioggia sull’Italia.

Manuel Mazzoleni, meteorologo del sito 3bmeteo.com, scrive che dopo gli ultimi giorni di bel tempo e temperature decisamente primaverili dobbiamo prepararci al ritorno del maltempo:

“SABATO di bel tempo al Centro sud con cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per locali nubi basse al primo mattino su Calabria tirrenica e Sardegna orientale in diradamento. Soleggiato anche al Nord anche se spifferi umidi riusciranno a insinuarsi nelle maglie dell’alta pressione portando annuvolamenti a ridosso dei rilievi, più comparti e diffusi sui settori occidentali, ivi con possibilità di qualche isolato piovasco diurno, così come tra Liguria e alta Toscana.

DOMENICA il campo di alte pressione sposterà i sui massimi sulla medio-bassa Russia lasciando il Mediterraneo centrale esposto all’ingresso di correnti più instabile atlantiche che porteranno alla formazione di un centro di bassa pressione sul Golfo del Ligure. Da esso dipartirà una perturbazione che porterà già entro il pomeriggio un peggioramento sulla Sardegna e sulle Alpi occidentali con fenomeni in estensione entro la sera-notte a regioni centrali, Liguria e basso Piemonte. Clima pienamente primaverile con massime prossime ai 20°C o localmente oltre un po’ su tutto lo Stivale”.