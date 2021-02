Meteo, settimana con temperature da primavera che salgono anche di 20 gradi per poi riscendere bruscamente.

Dal weekend sono salite le temperature in molte parti d’Italia grazie all’anticiclone di matrice sub-tropicale che ha conquistato tutta l’Italia per almeno altri 10 giorni.

Una conseguenza la formazione di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana.

Meteo, per 10 giorni Italia protetta dall’anticiclone africano

Secondo i meteorologi, per almeno altri 10 giorni l’Italia sarà protetta da questo ‘mastodontico’ anticiclone africano.

Giorno dopo giorno le temperature saliranno gradualmente fino a toccare punte di 20 gradi soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma 17-19 gradi si potranno raggiungere anche in Toscana, nel Lazio, in Puglia, in Campania e in Calabria.

Discorso diverso, sottolinea il team de ilMeteo.it, invece per il Nord dove la presenza anticiclonica favorirà invece la formazione di nebbie o nubi basse per gran parte del giorno sulle zone pianeggianti.

La mancanza di sole impedirà alle temperature di salire, fermando i termometri a 12-13 gradi salvo qualche punta di 15 gradi in Emilia.

Con la nebbia o la presenza di cielo coperto peggiorerà la qualità dell’aria che diventerà scadente e molto inquinata soprattutto al mattino e alla sera nelle grandi città come ad esempio Milano, Roma e Napoli.

A marzo torna il gelo e la neve

L’inverno potrebbe però tornare a farsi sentire molto presto. A marzo, sempre secondo ilMeteo.it, potrebbe essrci un brusco ritorno del freddo e anche della neve fino a bassa quota.

Secondo gli esperti de ilMeteo.it, una massa d’aria gelida, attualmente localizzata tra la Penisola Scandinava e la Russia, potrebbe portare freddo ed instabilità su gran parte d’Europa.

Dopo aver attraversato l’Europa centrale, l’ondata di freddo potrebbe investire anche il nostro Paese provocando un drastico calo delle temperature con valori ben sotto la media climatica di riferimento.

Per capire esattamente dove farà più freddo e pioverà bisogna attendere ancora qualche giorno. Potrebbe però tornare la neve anche a quote basse al Centro Nord.

Non si tratta di un evento raro. Spesso a marzo avvengono questi bruschi cali della temperatura.