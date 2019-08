ROMA – Temporali, grandine e fulmini sono in arrivo per alcune regioni dal 29 agosto. Una situazione meteo decisamente difficile, con peggioramenti del maltempo che si scateneranno nel weekend del 31 agosto e 1° settembre.

Il sito de IlMeteo.it parla di un quadro meteorologico destinato a peggiorare con l’arrivo su alcune zone dell’Italia, in particolare Piemonte, Marche, Umbria e Sardegna, di improvvisi temporali e forti piogge. Per questo motivo la Protezione civile ha emesso una allerta gialla e un’ordinaria criticità di rischio idrogeologico. Un bollettino di allerta meteo anche per i fulmini, che potrebbero provocare seri danni.

Il maltempo è destinato a peggiorare mano a mano che si arriva al weekend, ma tra domenica 1 e lunedì 2 settembre una corrente di aria fredda dal nord dell’Atlantico porterà una nuova perturbazione, per un settembre che inizia all’insegna della pioggia e dei temporali, prima al nord su Alpi, Liguria, Piemonte e Lombardia e poi portati verso il centro e il sud dai venti di maestrale.

Il rischio grandine quindi resta alto anche in Toscana, Lazio, Sardegna, Campania fino in Puglia. In Calabria e Sicilia invece solo un abbassamento delle temperature, che porteranno refrigerio dopo settimane caldissime e roventi. (Fonte IlMeteo.it)