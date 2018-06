ROMA – L’estate inizia con piogge e temporali. Le previsioni meteo dal 4 giugno al 10 giugno parlano di pioggia, soprattutto al nord, per una perturbazione in arrivo da Francia e Spagna. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Salgono invece le temperature, soprattutto tra l’8 e il 10 giugno, con il meteo che diventa dunque più instabile.

Fabio Da Lio, meteorologo di 3bmeteo.com, scrive che lunedì 4 giugno sarà all’insegna degli acquazzoni e che la perturbazione interesserà la penisola almeno fino a mercoledì:

“METEO LUNEDI’ – Instabile al Nordovest con piogge e acquazzoni anche frequenti. Qualche fenomeno sparso dal pomeriggio inoltre su interne toscane, dorsale e Marche, mentre in serata temporali localmente intensi sono attesi da ovest verso est su parte della Valpadana. Soleggiato al Sud e sulle Isole. METEO MARTEDI’ – Parzialmente soleggiato al Centronord, con sviluppo di acquazzoni e temporali diurni sui settori montuosi, sia alpini che appenninici. Più asciutto sulle zone di pianura, seppur con isolati disturbi. Sole e caldo al Sud, locali focolai temporaleschi sulle vette. TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI – Da metà settimana l’Italia continuerà a rimanere sempre ai margini tra nuovi rinforzi dell’alta pressione e le ingerenze atlantiche sul comparto occidentale europeo. Tempo stabile al Sud, ma con rischio per qualche fenomeno sul finire della settimana sui versanti tirrenici. Generale variabilità altrove, con la possibilità di acquazzoni e temporali in primis sui rilievi, ma tra venerdì e sabato anche più diffusamente in pianura. Data la distanza temporale vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti”.

Per un rialzo delle temperature, aggiunge il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com, bisognerà attendere l’8 giugno: