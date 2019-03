di Veronica Nicosia

ROMA – Torna il freddo su tutta l’Italia da lunedì 25 marzo. Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico ha portato un brusco calo delle temperature già dalla sera di domenica, con temporali, piogge e nevicate in montagna fino a quote medie. Attese anche forti raffiche di vento per questo colpo di coda dell’inverno che durerà almeno fino a mercoledì 27 marzo.

Carlo Migliore sul sito 3bmeteo.com scrive che l’impulso freddo scavalcherà le Alpi nel pomeriggio di lunedì 25, portando una forte instabilità meteo prima al nord e poi verso il sud. Temperature in brusco calo, temporali locali e nevicate fino a 1000 metri di quota. In serata le piogge e il maltempo si sposteranno rapidamente verso il centro.

Da martedì 26 marzo invece la perturbazione, già giunta sulle regioni centrali di Lazio, Marche, Toscana e Abruzzo, si sposterà rapidamente verso il sud portando piogge e neve anche sull’Appennino. In serata peggioramento della situazione meteo anche in Sicilia. Previste anche forti raffiche di vento e mareggiate.

La situazione cambia invece mercoledì 27, con la perturbazione che lascia l’Italia e ritorna il tempo buono. Anche le temperature saranno in lieve rialzo al centro e al Nord, mentre al sud ci sarà un ulteriore calo e ancora venti forti e mare agitato fino a quando la bassa pressione non avrà lasciato il Paese. (3bmeteo.com)