ROMA – Tornano freddo e neve al Centro Sud: un nuovo vortice di aria fredda è in arrivo sull’Italia dal Nord Atlantico. Secondo le previsioni di ilMeteo.it ci aspettano temporali e neve anche a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania.

Il freddo artico si riverserà sul Mediterraneo centrale a partire da domani mercoledì 9 gennaio, dando vita a un vortice di bassa pressione che interesserà in particolar modo le regioni del centro sud. Il calo delle temperature sarà più marcato sulle regioni adriatiche e meridionali. Già dalla serata di oggi si noteranno i primi importanti segnali di peggioramento, con rovesci a carattere temporalesco sul medio versante adriatico e piogge su Sardegna e Campania.

Al Nord per la giornata di domani si prevedono nubi e debole neve sui confini alpini, altrove cieli da poco nuvolosi a velati; nebbie notturne in Val Padana. Temperature stabili con massime tra 7 e 9.

Al Centro peggiora sull’Adriatico con piogge e neve in calo fino a quote basse, qualche pioggia anche in Sardegna, più sole sul Tirreno. Temperature stabili, massime tra 8 e 10.

Al Sud piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte del giorno, nevosi dai 1000m. Piogge più deboli e sparse dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 8 e 13