ROMA – Una nuova perturbazione in arrivo al nord Italia porterà tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio pioggia e temperature in calo. Il meteo offre così un po’ di respiro, dopo il caldo intenso da record e l’afa delle ultime due settimane. La situazione invece non rinfresca al sud Italia, dove le temperature massime restano oltre i 30 gradi.

I meteorologi di 3bmeteo.com spiegano che una perturbazione in arrivo dal centro nord Europa si scontrerà con l’anticiclone africano, portando l’Italia a essere divisa in due sul fronte meteo. Al nord e in parte del centro infatti le temperature saranno in calo, con piogge e nubifragi, mentre al sud resiste il caldo.

Una pausa “temporalesca” che sarà intensa soprattutto tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, ma la perturbazione passerà veloce anche se porterà nubifragi, grandinate e raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in graduale diminuzione fino a 8-10 gradi al nord e al centro, soprattutto sul versante Adriatico. La perturbazione raggiungerà il sud e la Sicilia entro giovedì 11 luglio, per poi lasciare spazio al bel tempo su tutto il Paese e con temperature nella media. (Fonte 3bmeteo.com)