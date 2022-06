Blitz dice

Una ragazza, probabilmente mentalmente instabile, getta dalla finestra un bambino di cui era la baby sitter. La ragazza ha una mamma che, stando alle cronache, ha subito la sua istintiva, accorata, dolente reazione. Compassione per il bambino? Magari dopo. Subito e con certezza un “Me l’hanno rovinata”. Come fosse possibile esentarsi da ogni responsabilità in […]