ROMA – Temporali e grandine in arrivo nel weekend del 31 agosto e 1° settembre sull’Italia. L’autunno sembra essere giunto con il maltempo e un abbassamento delle temperature portato da un fronte temporalesco in discesa dal nord Europa. Queste le previsioni meteo del sito IlMeteo.it che mostrano un peggioramento per la prima settimana di settembre.

Da sabato 31 agosto le prime piogge arriveranno già in mattinata sul Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria. In Sardegna invece, a causa degli sbalzi termici, potrebbero verificarsi forti e improvvisi temporali con grandine e forti raffiche di vento. Il tempo sul resto dell’Italia sarà ancora sereno, con temperature gradevoli e qualche nuvola.

Cambia la situazione domenica 1° settembre, con una vera e propria svolta autunnale secondo il sito IlMeteo.it: il maltempo infatti si estenderà sulle regioni del centro Nord, arrivando anche su Toscana, Lazio e in Campania, con possibili nubifragi su Roma e Firenze. Fenomeni temporaleschi improvvisi dettati anche dal drastico calo delle temperature, che scenderanno sotto quelle delle medie stagionali. (Fonte IlMeteo.it)