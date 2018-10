ROMA – Ultimo weekend di sole e caldo quasi estivo il 20 e 21 ottobre. A partire da lunedì 22 ottobre un vortice ciclonico è in arrivo sull’Italia e porterà non solo piogge e maltempo, ma anche un crollo termico con temperature minime al di sotto dei 10 gradi al Nord.

I meteorologi de IlMeteo.it spiegano che fino a sabato 20 ottobre le condizioni resteranno stabili, con temperature ben sopra la media stagionale e picchi anche di 28 gradi. Da domenica però la situazione inizia a cambiare, con un primo abbassamento delle temperature e le prime piogge a partire dall’Adriatico e dal nord.

La vera e propria irruzione di aria fredda in arrivo da nord-est,portando forti temporali su tutto il paese e in particolare al sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in forte calo ovunque, con minime anche sotto ai 10 gradi soprattutto sulle pianure del nord e nelle zone interne del centro Italia.