ROMA – Dopo un weekend all’insegna del maltempo, da domenica 25 novembre una nuova perturbazione sull’Italia portando altre piogge, temporali e anche la neve. Le previsioni meteo di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, parlano dell’arrivo di due perturbazioni: una che da venerdì si sta già abbattendo sul Paese e l’altra che arriverà la sera di domenica, con le temperature in calo anche al centro e al sud.

Per sabato 25 novembre si attendono piogge soprattutto sul nordest e al centro Italia, sul versante tirrenico. Neve sulle Alpi a partire da quota di 1100 metri. Al sud il meteo risulta invece variabile, con fenomeni sporadici e piogge sparse nella notte.

Il maltempo però si intensifica domenica 24 novembre soprattutto al sud, nel Lazio e in Abruzzo con piogge e temporali diffusi. La perturbazione in atto interesserà anche il centro nord e il nord Italia, risalendo lungo la penisola. Poi tra la sera e la notte arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, portando altre abbondanti precipitazioni sul nordovest e in particolare su Piemonte, Liguria, Sardegna e Toscana.

Tra lunedì 26 e martedì 27 dunque le temperature tenderanno ad abbassarsi ancora, portando la neve anche in Appennino finoquote medie, a tratti sotto i 1000-1200m su quello settentrionale.