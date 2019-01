ROMA – L’Italia resta nella morsa del gelo e della neve anche per il weekend del 5 e 6 gennaio. Un fine settimana dell’Epifania all’insegna di abbondanti nevicate, soprattutto al sud Italia e in Sicilia. Schiarite invece già nella giornata di sabato 5 sia al centro che al nord, ma le temperature minime restano sotto zero.

Lorenzo Badellino sul sito 3bmeteo.com spiega che a creare problemi è soprattutto la neve, coi fiocchi pronti a imbiancare le coste della Calabria, Sicilia e Puglia. Anche la spiaggia di Cefalù è completamente bianca. La situazione è poi difficile sull’appennino molisano, con cumuli di neve sopra i 150 centimetri a Capracotta e con alcuni paesi isolati e raggiungibili solo dal gatto delle nevi dei vigili del fuoco. Nella provincia di Enna, entroterra siciliano, la neve ha raggiunto i 60 centimetri.

Ma questo freddo estremo è destinato a una tregua già a partire da domenica 6 gennaio, spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com, con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che spazza via il gelo. Le temperature minime saranno dunque in rialzo lunedì 7 gennaio, ma questa condizione durerà poco: già da martedì 8 infatti un nuovo impulso freddo potrebbe portare una nuova ondata di maltempo su tutto il Paese.